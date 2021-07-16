Цены на бананы в России поднялись до рекордного за пять лет уровня
Москва, 16 июля, 2021, 08:40 — ИА Регнум. На протяжении последних месяцев цены на бананы в российских магазинах выросли до максимальных за последние пять лет значений. Об этом 16 июля сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Отмечается, что цены на бананы начали резкий рост в феврале текущего года, когда средняя цена на них выросла до 86,7 руб., что на 9% выше по сравнению с январем 2021 года и на 15% больше цен в феврале минувшего года.
Также указывается, что в апреле 2021 года цены на бананы достигли максимального уровня — 89,3 руб. за 1 кг, а в июне они снизились до 84,1 руб.
В то же время в первый месяц лета бананы традиционно дешевеют, и такая цена является самой высокой начиная с 2013 года. При этом абсолютный максимум цен на этот продукт питания был зафиксирован в марте 2015 года, когда 1 кг бананов в России в среднем стоил 96,2 руб.
Помимо этого, укаывается, что, как уточнила партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд, все бананы завозятся в Россию из стран Южной Америки, причем 96% из них — из Эквадора. В 2020 году на российский рынок их было поставлено 1,46 млн тон.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ заявил, что цены на основные продукты питания в России могут увеличиться уже осенью, и подорожать «может абсолютно все».