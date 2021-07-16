Москва, 16 июля, 2021, 08:40 — ИА Регнум. На протяжении последних месяцев цены на бананы в российских магазинах выросли до максимальных за последние пять лет значений. Об этом 16 июля сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Бананы

Отмечается, что цены на бананы начали резкий рост в феврале текущего года, когда средняя цена на них выросла до 86,7 руб., что на 9% выше по сравнению с январем 2021 года и на 15% больше цен в феврале минувшего года.

Также указывается, что в апреле 2021 года цены на бананы достигли максимального уровня — 89,3 руб. за 1 кг, а в июне они снизились до 84,1 руб.

В то же время в первый месяц лета бананы традиционно дешевеют, и такая цена является самой высокой начиная с 2013 года. При этом абсолютный максимум цен на этот продукт питания был зафиксирован в марте 2015 года, когда 1 кг бананов в России в среднем стоил 96,2 руб.

Помимо этого, укаывается, что, как уточнила партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд, все бананы завозятся в Россию из стран Южной Америки, причем 96% из них — из Эквадора. В 2020 году на российский рынок их было поставлено 1,46 млн тон.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ заявил, что цены на основные продукты питания в России могут увеличиться уже осенью, и подорожать «может абсолютно все».