Джакарта, 16 июля, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Запасы вакцин против коронавируса в Индонезии продолжают расти, сообщает Kompas.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцины

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По состоянию на 16 июля Индонезия получила более 141 млн доз вакцины против коронавируса.

«Общее количество вакцин, которые мы получили, составляет 141 315 880 ампул», — заявил Оскар Примади, генеральный секретарь министерства здравоохранения Индонезии.

По его словам, продолжающееся увеличение запасов вакцин против COVID-19 ускорит национальную программу вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила более миллиона доз вакцины AstraZeneca от правительства Японии.