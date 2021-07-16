Женева, Швейцария, 16 июля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус допустил вероятность искусственного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В них (лабораториях) случаются инциденты», — сказал Гебрейесус.

По его словам, отказываться от данной версии возникновения коронавируса пока преждевременно.

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Он призвал китайские власти к «прозрачности, открытости и сотрудничеству» в области расследования происхождения этого вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года был опубликован отчёт специалистов из международной группы, совершившей поездку в Китай с целью установить точные причины происхождения коронавируса нового типа.

В опубликованном в Женеве итоговом документе миссии наиболее вероятным сценарием назван путь передачи коронавируса от животного к человеку. Лабораторный путь возникновения инфекции эксперты отнесли в разряд наименее вероятных. К единому однозначному выводу специалисты так и не пришли.