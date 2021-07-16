Индонезия получила партию вакцины AstraZeneca
Джакарта, 16 июля, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Индонезия получила более миллиона доз вакцины AstraZeneca от правительства Японии, сообщает Kompas.
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Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в страну доставили 1 162 840 доз вакцины готовой к использованию.
Правительство Индонезии также получило 1 500 100 доз вакцины Moderna, отправленной из США.
«От имени правительства Индонезии я хотела бы еще раз выразить свою благодарность и признательность правительствам США и Японии за поставку вакцины», — заявила Ретно Марсуди.
Индонезийские ведомства продолжат работать вместе, чтобы обеспечить бесперебойную поставку вакцин в Индонезию.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия призывает страны G20 к совместной работе по борьбе с пандемией.