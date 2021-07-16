Берлин, 16 июля, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Примерно 500 немецких военнослужащих были задействованы на западе Германии для борьбы с наводнениями и их последствиями, 15 июля сообщила редакционная группа Funke со ссылкой на минобороны ФРГ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Они оказывают помощь с доставкой средств и перевозкой людей, сооружают ограждения из мешков с песком, а также организовывают временные госпитали. Помимо живой силы, в зону бедствия направили два военных вертолета и 25 грузовых автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля немецкая энергетическая компании E. on распространила информацию, что из-за наводнений на западе Германии без электричества остались не менее 165 тыс. жителей региона.