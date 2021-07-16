Вашингтон, 16 июля, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Американские фармрегуляторы могут зимой 2021 года дать разрешение начать массовую вакцинацию против коронавирусной инфекции детей возрастом младше 12 лет, передает телеканал NBC со ссылкой на источник в Управлении по вопросам качества продуктов питания и лекарств.

(сс) The White House Вакцинация против коронавируса в США

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В настоящее время в Соединенных Штатах разрешено прививать против COVID-19 взрослых и детей старше 12 лет. При этом американские фармкомпании Moderna и Pfizer уже начали испытывать свои вакцины на детях младше 12 лет. Предполагается, что предварительные исследования завершатся осенью 2021 года. После этого регуляторы изучат результаты исследований и вынесут соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля общее количество подтвержденных в США случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 34 млн. От осложнений COVID-19 в Соединенных Штатах скончались более 623 тыс. человек.