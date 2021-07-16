Москва, 16 июля, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно объяснить сменой штаммов SARS-CoV-2, 16 июля заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он отметил, что такой процесс характерен не только для РФ.

«В мире и России, в том числе, сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости», — сказал ученый, слова которого приводит ТАСС.

Специалист считает, что наблюдаемый в стране всплеск случаев заражений прекратится через один или полтора месяца, после того, как будет достигнут пик «максимальных значений».

«Достигнув максимальных значений, мы выйдем на этап стабилизации, который по эпидемиологическим законам продолжается примерно в течение месяца — полутора», — полагает Горелов.

Затем, по мнению замдиректора центра, в РФ начнется постепенное снижение уровня заболеваемости COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире начинается третья волна пандемии. По информации ВОЗ, случаи заражения штаммов коронавируса «Дельта» зафиксированы в 111 странах.