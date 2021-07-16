Новгородская область, 24 июля, 2004, 19:52 — ИА Регнум. Как сообщается в отчете о работе Боровичского РОВД за 1 полугодие текущего года, основной вопрос требующий безотлагательного решения - обеспечение штата РОВД квалифицированными кадрами. Норматив штатной численности ППС в РОВД, должен составлять от 53 до 76 человек. Однако, по данным на 1 июля текущего года, по штату - 25 сотрудников, в наличии 22, из которых 5 человек - девушки. Штатная численность подразделения участковых уполномоченных милиции составляет 26 сотрудников (укомплектовано - 24 должности), что на 27,7% ниже нормативной, а должна составлять не менее 36 человек - 18 сотрудников на город и 18 - на район. В настоящее время сельские администрации обслуживает всего 6 участковых уполномоченных милиции. Все это существенно снижает плотность нарядов, участвующих в охране общественного порядка в городе и районе. Вместе с тем, непрерывно направляются сотрудники службы милиции общественной безопасности в командировку на Северный Кавказ.

В создавшейся ситуации особое значение приобретает более полное и эффективное использование в целях охраны общественного порядка, предупреждения и раскрытия уличных преступлений сил и средств всех нарядов, задействованных в плане единой дислокации, привлечения сотрудников служб безопасности предприятий города и работа с личным составом РОВД.

Штатная численность отдела внутренних дел составляет 271 единицу и осталась на уровне прошлого года. Текучесть кадров уменьшилась с 6,8 % до 5,9%. На 1 июля 2004 года на службу в ОВД принято 15 сотрудников. За истекший период были поощрены 259 человек, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе начальником УВД области - 179. Количество нарушений служебной дисциплины возросло с 7 до 8. Уволено по отрицательным мотивам 2 сотрудника.

Важнейшим условием повышения эффективности оперативно-служебной деятельности отдела внутренних дел является совершенствование работы с кадрами, профессиональной подготовки и воспитания личного состава, укрепление дисциплины и законности. За отчетный период с личным составом РОВД проведено 5 тренировок по сигналу "Крепость" (отражение нападения на здания РОВД), 2 тактических учения по сигналам "Вулкан-1" (сбор личного состава, привлекаемого к пресечению массовых беспорядков) и "Ураган-4" (сбор личного состава, привлекаемого к пресечению терактов), ежемесячно проводятся тренировки с задействованием различных подразделений по отражению нападений на режимные объекты. 20 мая проведено совместное учение со службами города по отработке действий при повреждениях газопроводов.