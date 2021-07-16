Сантьяго, 16 июля, 2021, 05:21 — ИА Регнум. Власти Чили решили смягчить карантинные меры в столице страны Сантьяго и прилегающих к ней регионах, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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"Доля положительных результатов ПЦР-тестов составляет 3,3%, что является самым низким показателем с того момента, как мы начали вести подсчет», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, снижения заболеваемости в Сантьяго удалось достичь благодаря массовой вакцинации населения. Теперь, с 19 июля, в столичном регионе отменяется действие карантина в выходные дни. Жителям разрешат выходить на улицу, ходить на работу и посещать магазины ежедневно без специальных пропусков.

По последним данным, в Чили прошли полный цикл вакцинации против коронавирусной инфекции уже 11,58 млн человек. Всего в республике проживает около 19 млн человек.