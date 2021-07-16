Порт-о-Пренс, 16 июля, 2021, 05:11 — ИА Регнум. Следствие не располагает свидетельствами возможной причастности и.о. главы правительства Гаити Клода Жозефа к убийству президента республики Жовенеля Моиза, сообщает пресс-служба гаитянской полиции на официальной странице в соцсети Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

«Информация, собранная в рамках расследования, никак не указывает на связь и. о. премьер-министра с подозреваемыми в убийстве», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что расследование обстоятельств убийства и поиск возможных заказчиков продолжается. Ранее колумбийские СМИ заявляли, что исполняющий обязанности премьер-министра Гаити, который сейчас де-факто возглавляет страну, мог быть причастен к организации убийства Жовенеля Моиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава полиции Гаити Леон Шарль не исключил причастности владельца компании CTU Security Антонио Интриаго к убийству президента страны Жовенеля Моиза. Следствие не исключает, что он мог привлечь к нападению более 20 наемников из Колумбии.