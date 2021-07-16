Скопье, 16 июля, 2021, 05:04 — ИА Регнум. Депутат парламента Северной Македонии от партии «Левица» Димитар Апасиев 15 июля потребовал от спикера парламента, этнического албанца Талята Джафери, чтобы ему не раздавали материалы на двух языках, македонском албанском, и пригрозил вернуть материалы.

Kanal 77 Димитар Апасиев

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик назвал использование этих материалов нарушением конституции и парламентского регламента.

Димитар Апасиев С этого дня мы, как партия, будем возвращать эти материалы. Мы не понимаем этого, на албанском языке. Я требую, чтобы в будущем вы говорили обслуживающему персоналу парламента, что я — депутат, который не говорит иначе, чем на македонском языке. Я требую, чтобы мне раздавали материалы только на македонском языке.

В ответ Джафери упрекнул депутата в отсталости.