Любляна, 16 июля, 2021, 04:36 — ИА Регнум. Президент Словении Борут Пахор 15 июля заявил о необходимости достижения компромисса между Северной Македонией и Болгарией к октябрю, когда состоится заседание Европейского совета под председательством Словении.

Иван Шилов ИА REGNUM Болгария

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Пахор уделил особое внимание нахождению компромиссного решения, приемлемого для обеих сторон. По словам президента, достижение компромисса возвратит доверие к Европейскому союзу, пообещавшему Северной Македонии начать переговоры о вступлении еще в 2018 году, после решения проблем в отношениях с Грецией.

Напомним, в настоящее время Болгария блокирует переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС, пользуясь правом вето.

Отдельно политик отметил, что замедление процесса расширения может подстегнуть желание других игроков занять место Евросоюза в юго-восточной Европе.