Хабаровск, 16 июля, 2021, 03:50 — ИА Регнум. В Хабаровске волонтёры помогают медработникам в пунктах вакцинации от COVID-19 — они заполняют документы и проводят разъяснительную работу, сообщили 16 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация

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Уже набрано 30 волонтеров, из них 18 задействованы в пунктах. При необходимости в точки вакцинации может быть направлено большее число волонтеров. Набор желающих продолжается.

Также сейчас организована работа молодёжи в поликлиниках: они доставляют препараты из поликлиник в пункты вакцинации, осуществляют термометрию на входе в медучреждения.

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Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в скором времени будет испытываться в связке с вакцинами других производителей.