Буэнос-Айрес, 16 июля, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Власти Аргентины объявили пятидневный траур по умершим пациентам с коронавирусной инфекций. Об этом заявил президент республики Альберто Фернандес в ходе поездки в город Герника.

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Сообщается, что решение было принято после того, как общее число умерших от осложнений COVID-19 в Аргентине превысило 100 тыс. человек. Фернандес отметил, что страна «достигла такого числа погибших, которое требует внимания и уважения». Он добавил, что пандемия COVID-19 стала трагедией для всего человечества. В связи с этим Фернандес выразил соболезнования всем родственникам умерших пациентов.

По последним данным, в Аргентине с начала пандемии выявили 4 702 657 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 100 250 человек.