Вашингтон, 16 июля, 2021, 02:10 — ИА Регнум. Санкции против участников проекта «Северный поток — 2» не имеют смысла, заявил президент США Джо Байден 15 июля на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он подчеркнул, что введение ограничений нецелесообразно, поскольку трубопровод почти достроен. Американский лидер также отметил, что уже не раз выражал подобную точку зрения.

Байден напомнил, что к моменту его инаугурации на посту президента Nord Stream 2 был завершен на 90%. Глава государства считает, что гораздо больший смысл имеет обсуждение вопроса, пытается ли РФ шантажировать Украину или кого-то еще.

Президент добавил, что он и Меркель поручили своим подчиненным изучить характер влияния России на энергетическую безопасность европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля Ангела Меркель заявила, что газопровод «Северный поток — 2» не будет заменой украинскому трубопроводу, а только дополнит его.