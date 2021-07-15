Гавана, 16 июля, 2021, 01:42 — ИА Регнум. На Кубе за прошедшие сутки скончались 67 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба кубинского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что это рекордный с начала пандемии в республике показатель по смертности зараженных коронавирусом за одни сутки. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на Кубе выросло до 1726 человек. Также за 15 июля в республике выявили 6479 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии на Кубе подтвердили 263 086 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время на Кубе крупнейший очаг распространения инфекции находится в провинции Матансас на западе страны — там за минувшие сутки выявили 2159 инфицированных. Еще один крупный очаг расположен в кубинской столице Гаване, там выявили 655 зараженных. Отмечается, что с 15 июля на Кубе вступили в действие новые ограничения, введенные из-за сложной эпидемиологической обстановки. Теперь все прибывающие из-за границы обязаны проходить 14-дневный карантин в гостиницах, перечень которых одобрен государством.