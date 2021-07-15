Ричмонд , США, 16 июля, 2021, 00:43 — ИА Регнум. Корпорация Microsoft заблокировала инструменты, якобы разработанные израильской компанией по найму хакеров, которые использовались для слежки за более чем 100 людьми по всему миру. Об этом говорится в распространённом 15 июля заявлении корпорации.

TheDigitalArtist Хакер

Секретная израильская компания, иногда именующая себя Candiru, получала несанкционированный доступ к данным политиков, правозащитников, журналистов, учёных. В Microsoft полагают, что от вредоносной деятельности пострадали «агентства, связанные с государством», и частные лица в Саудовской Аравии, Израиле, Венгрии, Индонезии, Великобритании, Турции, Армении и Сингапуре.

В компании Citizen Lab, которая помогла Microsoft выявить злоумышленников, сообщили, что инфраструктура шпионского ПО Candiru включает веб-сайты, «маскирующиеся под правозащитные организации», такие как Amnesty International и Black Lives Matter.

Попытки связаться с представителями Candiru не увенчались успехом.

После обнаружения уязвимостей Microsoft заблокировала возможность использования вредоносного ПО, выпустив обновление к операционной системе Windows.