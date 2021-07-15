Вашингтон, 15 июля, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Вооруженные силы США готовят к испытаниям первые четыре прототипа новой САУ с увеличенной дальностью стрельбы ERCA, сообщает издание Janes News со ссылкой на генерала Джона Рафферти.

Defenseimagery.mil Самоходная гаубица M109 Paladin

Рафферти возглавляет сводную группу, занимающуюся системами высокоточного артиллерийского огня на дальние дистанции.

По его словам, как минимум один из прототипов будет использован на учениях Project Convergence 2021, запланированных на ноябрь текущего года.

На данный момент проводятся испытательные стрельбы из раннего прототипа перспективной САУ XM1299.

Генерал Рафферти рассказал, что возглавляемая им группа уже добилась успеха в создании автомата заряжания гаубиц ёмкостью в 23 выстрела, и ищет новые возможности для наращивания скорострельности САУ.

В США рассматривают проект новой самоходной артиллерийской установки (САУ) ERCA как вариант замены самоходной гаубицы Paladin M109A7. Перспективная САУ должна вооружаться 155-мм орудием с длиной ствола в 58 калибров (9,1 м) и обладать дальностью эффективного поражения целей до 70 км.