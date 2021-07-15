София, 15 июля, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Албания, Болгария и Северная Македония 14 июля заключили договор о развитии железнодорожного коридора из Черного в Адриатическое море. Об этом сообщает болгарское новостное агентство BTA.

Павел Редин ИА Красная Весна Железная дорога

В подписании соглашения приняли участие участники Национальной компании железнодорожной инфраструктуры Болгарии (NRIC), Железных дорог Македонии и Албанской инфраструктуры и железных дорог.

Глава македонского предприятия Хари Локвенец заявил, что на строительство железной дороги между Северной Македонии и Болгарии выделено 165 миллионов евро. Проект строительства уже закончен, вступила в завершающую фазу процедура выбора исполнителя. Строительство начнется уже в 2021 году.