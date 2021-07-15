Рим, 15 июля, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Для допуска на массовые мероприятия в Италии нужно требовать предъявления «антикоронавирусного паспорта», с таким заявлением выступил в четверг, 15 июля, губернатор Лацио (Рим), бывший глава леволиберальной Демократической партии Никола Дзингаретти.

Russian.news.cn Люди в масках. Италия

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Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей такого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

Граждане, решившие не прививаться, подвергают огромной опасности и других людей, и экономику страны, отметил Дзингаретти.

Дискуссия об особенностях использования «антиковид-паспорта» в Италии обострилась после решения властей Франции существенно ужесточить ограничения для непривитых от коронавируса граждан.

По данным на15июля, в Италии умерли127 840человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на9(днем ранее — на23). Число подтвержденных носителей выросло на2455(днем ранее — на2153). Этот показатель растет четвертый день подряд. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 278 319 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены40 900человек — на800 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали24 713 042человека, что составляет41,03% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

Весной-летом 2021 года как минимум пять граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Власти временно ограничили использование этой вакцины, после чего рекомендовали использовать ее только для вакцинации граждан старше 60 лет. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», было начато ее тестовое производство в Италии.