Рим, 15 июля, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Руководители федерации футбола Италии и серии А (высшего дивизиона) в четверг, 15 июля, предложили использовать для допуска на стадионы так называемые «антикоронавирусные паспорта».

Gaetano Capaldo Стадион «Сан-Паоло». Неаполь

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей такого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

При этом футбольные чиновники предлагают разрешить 100-процентную заполняемость арен. Они отмечают, что это крайне важно для экономического выживания клубов.

По данным на15июля, в Италии умерли127 840человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на9(днем ранее — на23). Число подтвержденных носителей выросло на2455(днем ранее — на2153). Этот показатель растет четвертый день подряд. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 278 319 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены40 900человек — на800 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали24 713 042человека, что составляет41,03% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.