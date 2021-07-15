Хельсинки, 15 июля, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Въезд на территорию Финляндии будет возможен с 26 июля, но только для тех, кто полностью прошёл вакцинацию, сообщили 15 июля в МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Русско-финские отношения

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Что касается сертификатов переболевших коронавирусом, то они будут действовать только для стран ЕС и Шенгенской зоны. Это должен быть документ о том, что человек переболел COVID-19 не ранее чем за полгода до въезда в Финляндию.

Граждане и подданные прочих стран смогут въехать в Финляндию не ранее 22 августа 2021 года — согласно действующему запрету.