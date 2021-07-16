Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Компания Facebook заявила в четверг, 15 июля, что обезвредила группу иранских хакеров, создававших поддельные профили в социальных сетях с целью рассылки вредоносных ссылок, позволяющих шпионить за западными военнослужащими. Об этом сообщает CNN.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что хакерская кампания якобы связана с иранским правительством.

Согласно информации Facebook, злоумышленники завоевывали доверие своих жертв, часто выдавая себя за представителей аэрокосмических и оборонных компаний, прежде чем направить их на мошеннические сайты. Поддельные страницы выглядели как их законные аналоги — включая сайт Министерства труда США по трудоустройству. Тем не менее, они были предназначены для кражи данных и сканирования компьютерных систем.

Группа нацеливалась на людей, работающих в военной и оборонной промышленности США, а также на аналогичных жертв в Великобритании и Европе.

Отметим, на прошлой неделе в Нью-Йорке открылся первый в США крупный центр по борьбе с киберпреступностью, где под одной крышей объединились государственные учреждения и частные компании.