Москва, , 21:39 — REGNUM О встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал спецпредставитель американского президента по климату Джон Керри 15 июля в интервью «Коммерсанту».

Парижское соглашение по климату Александр Горбаруков © ИА REGNUM

ИА REGNUM) был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве». Керри "У него (у Путина — прим.) был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве».

По словам американского представителя, президент России предложил сотрудничать «в рамках сбора информации [выброса парниковых газов] при помощи спутников». Керри назвал это предложение Путина очень хорошим и отметил, что оно будет изучаться в Вашингтоне.

Кроме того, на встрече президент России говорил с американским гостем о возможном сотрудничестве «в области декарбонизации, технологиях лесоразведения, об особых подходах к выработанным на основе экологических требований решениям».

Назвав нынешнее десятилетие «критическим», Керри напомнил, что к 2050 году участники Парижского соглашения по климату должны «выйти на чистый ноль» по выбросам. Он добавил, что нынешние переговоры с Путиным — «это только начало» и что нужно ускорить переход к возобновляемым источникам энергии.

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