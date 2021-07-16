Токио, 16 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет в четверг, 15 июля, внес изменения в правила проведения церемонии вручения медалей на Олимпийских играх. В этом году сам пьедестал будет видоизменен, от всех участников потребуют обязательное ношением масок, а ведущие будут вакцинированы. Об этом сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Пьедестал

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Олимпийские игры 2020 года, перенесенные в прошлом году из-за пандемии коронавируса, начнутся в следующую пятницу, 23 июля.

В МОК объяснили, что данные меры принимаются «с целью сделать соревнования безопасными для всех участников, а также сохранить суть этого уникального момента, когда олимпийцы наслаждаются и празднуют вершину своей спортивной карьеры».

Всех без исключения, в том числе спортсменов, ведущих и волонтеров, обяжут носить маски. Более того, пьедестал сделают более широким, добавив пространство между золотым, серебряным и бронзовым местом, чтобы обеспечить большую социальную дистанцию.

Напомним, в настоящее время в Токио действует режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции. В связи с этим оргкомитет Олимпиады рассматривает возможность снижения числа гостей и членов иностранных делегаций до менее чем тысячи человек. При этом доступ для посетителей закроют и для спортивных состязаний в рамках Олимпийских игр.