Москва, 15 июля, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Признание конституционным украинского закона о государственной языке — это очередной элемент борьбы властей Украины с собственной идентичностью, написала 15 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Цитата из к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961 На Украине

Комментируя решение Конституционного языка Украины, который признал правомочным закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (по нему государственным в этой стране является только украинский язык), Захарова написала:

«Ещё одна разновидность борьбы с собственной идентичностью — оскопление своей культуры по-киевски».

Российский дипломат предположила, что у КСУ «под рукой не было», вероятно, украинской Конституции, иначе авторы вердикта нашли бы статью 10, согласно которой на Украине «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины».

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