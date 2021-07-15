Стокгольм, 15 июля, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Вакцина AstraZeneca обеспечивает более низкую концентрацию нейтрализующих антител к дельта-варианту SARS-CoV-2, чем препарат производства Pfizer. Об этом 15 июля со ссылкой на данные нового британского исследования, опубликованного в научном журнале The Lancet, сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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В связи с данной информацией профессор иммунологии из Каролинского Института (Стокгольм) Гунилла Карлссон-Хедестам считает, что люди старше 65 лет, привившиеся AstraZeneca, должны получить третий компонент вакцины для более надежной защиты от штамма «Дельта». Таким мнением она поделилась в эфире телеканала SVT.

В то же время государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл отмечает, что данных, представленных в The Lancet, недостаточно, чтобы Агентство общественного здравоохранения выпустило рекомендацию о ревакцинации привитых шведов третьим компонентом.

«Но это, безусловно, важный сигнал. Мы очень внимательно следим за развитием событий и будем решать, как наилучшим образом использовать имеющиеся у нас вакцины этой осенью», — заявил Тегнелл в интервью радиостанции Vetenskapsradion.