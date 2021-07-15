Москва, 15 июля, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался после заражения COVID-19, говорится в сообщении музыкального коллектива 15 июля в Instagram.

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«Три недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы … И ковид оказался сильнее», — говорится в сообщении.

Коллектив выразил семье и близким Бориса Горячева соболезнования. Добавим, что певец скончался на 50-м году жизни.