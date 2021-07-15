Женева, Швейцария, 15 июля, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Версию утечки коронавируса нового типа из лаборатории в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай) исключать рано, заявил 15 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в интервью Associated Press.

Who.int Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус

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По его мнению, утверждать, что вирус не искусственный или что он не попал в мир в результате утечки из китайской лаборатории, было бы «преждевременно». Комментируя доклад ВОЗ, в котором лабораторное происхождение вируса называлось «маловероятным», Гебрейесус сказал:

«Я сам был лаборантом, я иммунолог, работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти».

Назвав утечки из лабораторий «обычном делом», он сказал о проблемах, с которыми столкнулись в Китае эксперты международной группы, выявляющей источники COVID-19. Проблемы возникли в области предоставления экспертам первичных данным о распространении коронавируса.