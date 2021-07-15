Киев, , 19:18 — REGNUM Верховная рада Украины приняла законопроект, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.

Цифровизация Иван Шилов © ИА REGNUM

За соответствующий документ на заседании 15 июля проголосовали 238 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

В законопроекте отмечается, что если для получения услуги от гражданина Украины требуют документы или информацию, которая содержится в национальных электронных информационных ресурсах, то такие документы можно не подавать, поскольку поставщики услуг, представляющие государство, самостоятельно получают такую информацию.

Также документом устанавливаются четкие правила предоставления электронных услуг.