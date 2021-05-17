Киев, , 11:26 — REGNUM 24 августа 2021 года Украина перейдет в режим paperless, т. е. государственные органы больше не будут требовать от граждан каких-либо справок.

Об этом заявил в ходе форума по цифровизации 17 мая президента страны Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил, что это было одним из ключевых предвыборных обещаний его команды.

«Мы и обещали… Никаких больше бумаг для государственных органов, никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг», — отметил Зеленский.

Президент Украины не стал пояснять, как будет работать государственная система в этом режиме, в частности, для пожилых людей, которые по разным причинам не имеют возможности пользоваться современными технологиями.

ИА REGNUM напоминает, что 14 мая в Верховной раде зарегистрировали законопроект об особенностях предоставления электронных публичных услуг без вмешательства чиновников. Соавторами этого документа выступили сразу 117 депутатов «Слуги народа».