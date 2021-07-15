Киев, 15 июля, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Верховная рада Украины приняла законопроект, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровизация

За соответствующий документ на заседании 15 июля проголосовали 238 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

В законопроекте отмечается, что если для получения услуги от гражданина Украины требуют документы или информацию, которая содержится в национальных электронных информационных ресурсах, то такие документы можно не подавать, поскольку поставщики услуг, представляющие государство, самостоятельно получают такую информацию.

Также документом устанавливаются четкие правила предоставления электронных услуг.