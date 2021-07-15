Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Более 17 тыс. петербуржцев стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса препаратом Центра им. Чумакова РАН «КовиВак», но в первую очередь этим препаратом привьют медицинских работников. Об этом сообщили 15 июля в региональном оперативном штабе.

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

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Напомним, 12 июля в Санкт-Петербург поступила новая партия вакцины «КовиВак» из 8580 доз, которая распределена по 100−200 доз в 45 пунктов вакцинации. При этом в Петербурге желающих привиться именно этой вакциной — более 17 тыс. человек, и их число ежедневно растет.

«Сейчас на прививку приглашают тех, кто давно ожидает своей очереди. Также приоритетное право привиться «КовиВаком» получили медицинские работники. Поэтому на данный момент удовлетворить спрос в вакцине, превышающий поступившее количество доз, не представляется возможным», — объяснили в оперштабе.

Добавим, что с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 133 300 человек, из них 789 019 человек полностью завершили цикл вакцинации. Первично ревакцинированы 327 человек, из них за последние сутки — 37 человек. За прошедшие сутки первично привиты 19 785 человек, вторично — 9 401 человек.

Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 1 257 022 комплекта. Запас вакцины в городе — 123 722 комплектов доз.

В настоящий момент в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 37 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к основным.