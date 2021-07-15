Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Опубликованный 15 июля комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга список прививочных пунктов, где есть вакцина «КовиВак», оказался неактуальным. Журналисты издания «Фонтанка» обзвонили все 45 адресов и не нашла ни одного, где в данный момент имелась хотя бы одна доза вакцины Центра им. Чумакова для бронирования.

Zdrav.nso.ru Вакцина «КовиВак»

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Напомним, вакцина «КовиВак» вызывает настоящий ажиотаж среди части населения. Чтобы «уколоться» именно ею, многие жители оттягивают свой приход в процедурный кабинет. В Петербург 12 июля поступила очередная партия данной вакцины из 8,5 тыс. доз. А 15 июля комздрав Петербург опубликовал список мест, где есть в наличии не только «Спутник V», но и «КовиВак». Однако, как выяснилось, спрос выше предложения, к вечеру того же дня свободной вакцины нигде не оказалось.

Как выяснилось, в НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России и Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете искомая вакцина есть, но доступна она только сотрудникам данных учреждений. В трех частных клиниках сообщили, что «КовиВак» к ним пока не привозили и когда будет — неизвестно. В ряде поликлиник, указанных в списке, сообщили, что записаться на вакцину можно, но чем будут колоть выбирать будут на месте, когда придет время записи, а она возможна лишь на следующую неделю или конец июля-начало августа.

Однако в Смольном заверили, что полученная вакцина распределялась «пропорционально численности жителей районов» — по 100−200 доз в каждый пункт, но указали, что «спрос на «КовиВак» в разы превышает предложение».

Добавим, что с начала массовой вакцинации в Петербурге привито более 1,1 млн человек, из них около 800 тыс. полностью завершили цикл вакцинации. В планах у Смольного привить как минимум 60% населения города, это 2,5 млн человек.