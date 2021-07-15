Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Спасатели доставили на берег восьмерых юных яхтсменов, которые находились на борту восьми швертботов, уносимых ветром в Финский залив в Петербурге. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Парусная яхта

В 17:18 мск 15 июля на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на акватории Невского губы находятся парусники, которых уносит в Финский залив.

«К месту были направлены катера поисково-спасательной службы. По прибытию установлено, что в районе яхт-клуба «Балтиец» на акватории находилось восемь небольших учебных яхт (швертботов)», — уточнили в ведомстве.

Прибывшие спасатели сняли с яхт и доставили на берег восемь подростков.

В то же время в самом яхт-клубе заявили, что детям ничего не грозило, а помощь потребовалась взрослому мужчине-серферу, которого благополучно вытащили из воды.