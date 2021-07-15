Москва, 15 июля, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Об инициативе снизить стоимость полиса ОСАГО и сделать добровольным техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов рассказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников. Видео опубликовано 15 июля на сайте You-Tube.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полис ОСАГО

Отметив, что в ряде регионов России на сегодняшний день наблюдается недостаток пунктов техосмотра и что «тарифная политика регионов при формировании стоимости технического осмотра оказывает негативное воздействие на ситуацию с развитием рынка» таких услуг, Черников сказал:

«МВД России выступило с инициативой отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Соответствующее предложение направлено в правительство Российской Федерации».

Представитель МВД РФ добавил, что ведомство предлагает «проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра».