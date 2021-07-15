Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Владельца базирующейся в Майами компании CTU Security Антонио Интриаго подозревают в участии в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщает 15 июля Associated Press.

Цитата из к/ф «Киллер по вызову». Реж. Роджер Эвери. 2019. Франция, Канада

Интриаго подозревают в том, что он нанял для этой миссии более 20 бывших солдат из Колумбии.

Обвинения подготовил глава Национальной полиции Гаити Леон Шарль, который уличил Интриаго во множественных поездках на Гаити и предположил, что они были совершены в рамках подготовки к убийству Моиза. При этом Шарль не раскрыл никаких дополнительных деталей.

«Расследование находится на очень продвинутом этапе», — пояснил Шарль.

Напомним, что еще двое фигурантов дела об убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза были задержаны правоохранительными органами Гаити 14 июля. Общее число задержанных по подозрению в участии в убийстве главы государства возросло до 23 человек.