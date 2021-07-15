Фирму безопасности из Майами связали с убийством президента Гаити
Вашингтон, 15 июля, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Владельца базирующейся в Майами компании CTU Security Антонио Интриаго подозревают в участии в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщает 15 июля Associated Press.
Интриаго подозревают в том, что он нанял для этой миссии более 20 бывших солдат из Колумбии.
Обвинения подготовил глава Национальной полиции Гаити Леон Шарль, который уличил Интриаго во множественных поездках на Гаити и предположил, что они были совершены в рамках подготовки к убийству Моиза. При этом Шарль не раскрыл никаких дополнительных деталей.
«Расследование находится на очень продвинутом этапе», — пояснил Шарль.
Напомним, что еще двое фигурантов дела об убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза были задержаны правоохранительными органами Гаити 14 июля. Общее число задержанных по подозрению в участии в убийстве главы государства возросло до 23 человек.