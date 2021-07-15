Иваново, 15 июля, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Проведение XV Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» перенесено в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Ранее фестиваль планировали провести с 23 по 29 июля, новые даты пока не называются, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Пресс-служба правительства Ивановской области Баннер МКФ «Зеркало»

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Организаторы фестиваля уточнили, что МКФ «Зеркало» одним из первых в России пройдет в формате «covid free», в том числе по предварительной регистрации. Кинофестиваль смогут посетить зрители, прошедшие полный курс вакцинации.

Перенос дат проведения фестиваля не изменил его программу, заверили в оргкомитете. В неё помимо международного конкурса войдут традиционная программа «Тарковский контекст», программа российского кино «Свои», программа современной авторской анимации и авторская программа художника по костюмам Надежды Васильевой «Костюм в кино». С 2021 года на «Зеркале» появится новая программа специальных событий «Планета Тарковского», которая будет посвящена смежным искусствам: литературе, музыке, театру, современному искусству. Также продолжат работу образовательные программы: кампус документального кино «Юность» и мастерская анимации. Спецпоказы фестиваля планируется организовать в Иванове и в Юрьевце.

Авторскую заставку XIV МКФ «Зеркало» в 2021 эстафету снимет единственная участница конкурсной программы прошлого года Юлдус Бахтиозина, чей фильм «Дочь рыбака» после «Зеркала» был показан в престижной программе «Форум» Берлинского кинофестиваля. Принять участие в создании фильма можно, заполнив заявку в социальных сетях фестиваля и пройдя предварительный отбор.