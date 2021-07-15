Москва, 15 июля, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Сервис Spotify подвёл итоги года работы в России и назвал самых прослушиваемых исполнителей. Об этом 17 июля пишет издание TJ.

(сс) kaboompics Любимая музыка

Как отмечает сервис, в тройку самых популярных исполнителей на территории России вошли Моргенштерн, Скриптонит и Kizaru. Среди исполнительниц первое место заняла российская артистка Алёна Швец, а вот второе и третье место досталось американским певицам Билли Айлиш и Ариане Гранде соответственно.

По данным Spotify, в тройку популярных музыкальных групп вошли южнокорейский коллектив BTS, российский дуэт Miyagi & Andy Panda и группа «Король и Шут». А самым часто прослушиваемым треком, по версии сервиса, стала композиция «Снова я напиваюсь» исполнителя Slava Marlow.

Добавим, что команду сервиса Spotify с годовщиной работы в России поздравили популярные артисты. Среди них певица Монеточка, рэпер ЛСП, исполнитель Миша Марвин и многие другие.