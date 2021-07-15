Ростов-на-Дону, 15 июля, 2021, 17:40 — ИА Регнум. В Азове сотрудники полиции задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на пассажиров автобуса, сообщает 15 июля «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

publicdomainpictures.net Покушение на убийство

Напомним, в результате этого нападения, произошедшего 15 июля, одна женщина погибла, еще две были госпитализированы.

«Мужчина наблюдается у психиатра и нарколога. У него наркозависимость. По предварительным данным, он находился в ломке и не мог найти деньги на дозу», — цитирует агентство слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление СК по Ростовской области возбудило уголовное дело по данному факту.