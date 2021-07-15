Лос-Анджелес, США, 15 июля, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Судья позволил американской певице Бритни Спирс нанять адвоката по своему выбору после слушаний в среду, 13 июля, когда она не смогла сдержать слез, рассказав о жестокости своего отца, являющегося ее опекуном. Об этом 15 июля сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Судья Высшего суда Лос-Анджелеса Бренда Пенни разрешила Спирс нанять бывшего федерального прокурора Мэтью Розенгарта, который призвал отца Спирс немедленно сложить с себя полномочия ее опекуна.

«Открытым остается вопрос о том, почему он вовлечен», — заявил Розенгарт прессе, говоря об отце певицы.

ИА REGNUM напоминает, что прошлый адвокат СпирсСэмюэл Ингхэм прекратил работу с ней после 13 лет сотрудничества. На слушании суда артистка заявила, что даже не знала о своей возможности подать ходатайство об отмене опеки над ней.