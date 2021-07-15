Москва, 15 июля, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Советский и российский музыкант и актёр Пётр Мамонов скончался 15 июля, сообщается в его паблике в Facebook.

Цитата из к/ф «Иерей-сан. Исповедь самурая». Реж. Егор Баранов. 2015. Россия Петр Мамонов

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"Сегодня, 15 июля, скончался Пётр Николаевич Мамонов. Вечная память», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 июля, жена основателя рок-группы «Звуки Му» Ольга Мамонова отмечала, что он очень плохо себя чувствует из-за серьёзных осложнений.

Напомним, Мамонова в конце июня госпитализировали в тяжёлом состоянии с COVID-19. Его положили в реанимацию в ГКБ №40 (Москва), подключили к аппарату ИВЛ.