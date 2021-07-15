Москва, 15 июля, 2021, 17:36 — ИА Регнум. В Москве скончался музыкант и артист Петр Мамонов. Об этом сообщает ТАСС.

Цитата из к/ф «Иерей-сан. Исповедь самурая». Реж. Егор Баранов. 2015. Россия Петр Мамонов

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Известный деятель культуры ушел из жизни на 71-ом году жизни.

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Как сообщало ИА REGNUM, музыкант тяжело болел COVID-19. 15 июля его супруга сообщила, что её муж находится в крайне тяжелом состоянии, которое усугубляется все сильнее.

Мамонов является основателем и лидером андеграундной группы «Звуки Му». Также снимался в фильмах режиссёра Павла Лунгина «Такси-блюз» (1990) и «Остров» (2006). Роль в последнем из них принесла Мамонову большое количество наград.