Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о продлении до 1 января 2023 года запрета на арест и изъятие движимого имущества должников внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент 16 июля.

Долг

С 1 июля 2021 года судебные приставы-исполнители могут арестовывать и изымать у должников-граждан движимое имущество.

Поправками предлагается прописать, что в отношении должников устанавливается по 31 декабря 2022 года включительно запрет на наложение ареста и изъятие движимого имущества, находящегося по месту их жительства (пребывания), а также принадлежащих им транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, мопедов и легких квадрициклов, трициклов и квадрициклов, самоходных машин).

Принятие закона позволит в условиях продолжения распространения новой коронавирусной инфекции поддержать оказавшихся в трудной жизненной ситуации должников, отметил Нилов.

Читайте также: Юрист рассказал, как коллекторы должны работать с долгами молодёжи