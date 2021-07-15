Бишкек, 15 июля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. На заседании законодательного собрания Киргизии сегодня, 15 июля, депутаты выступили с резкой критикой проекта новой редакции закона «О выборах президента и депутатов республиканского парламента».

Цитата из х∕ф «День выборов». Реж. Олег Фомин. 2007. Россия «Выборы, выборы...»

По словам депутата Рыскелди Момбекова, в случае принятия предложенного варианта законопроекта «будут не парламентские выборы, а гонка бизнесменов и гопников».

«В парламент придут только бандиты, базаркомы, банкиры и прочие олигархи, а молодые политики — не смогут. Вы, наверное, все работаете против президента. Это приведет к четвертому перевороту», — считает народный избранник.

Подводя итог своего выступления, депутат Момбеков предложил «дать народу голосовать не за политические партии, а за конкретные фамилии».