Пушкин, Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Пушкинском районе Санкт-Петербурга по инициативе районного совета предпринимателей начали вручать дорогостоящие iPhone 12 каждому пятитысячному привитому от коронавируса жителю района.

(сс) Toshiyuki IMAI IPhone

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Таким образом, ранее был награждён «айфоном» 30-тысячный привитый, а сегодня, 15 июля, уже 35-тысячный местный житель, сделавший прививку. Оба «счастливчика» — женщины.

Ценный подарок, сертификат и цветы вручили 27-летней Инге Яковлевой, менеджеру розничной и оптовой торговли одеждой, в здании поликлинического отделения «Шушары» Городской поликлиники № 60 Пушкинского района.

Юбилейного вакцинированного пациента определяют по данным Федерального регистра вакцинируемых. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали около 40 тысяч жителей Пушкинского района Санкт-Петербурга.