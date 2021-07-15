Москва, , 17:40 — REGNUM Акция протеста КПРФ состоялась 15 июля у здания ЦИК в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Валерий Рашкин на акции КПРФ у здания ЦИК © ИА REGNUM

Главные требования собравшихся выразил руководитель московского горкома партии, лидер столичного списка партии на выборах в Госдуму Валерий Рашкин.

В своей речи он подчеркнул необходимость отменить многодневное, придомовое и электронное голосование на выборах в Госдуму, а также важность регистрации партийных наблюдателей в 36-ти московских территориальных избирательных комиссиях.

По его словам, нужно дать равную возможность для всех кандидатов вести агитацию на улицах города. В ходе акции собравшимся было представлено письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с призывом не допустить фальсификаций на предстоящих выборах.

Полицейский автобус в Малом Черкасском переулке рядом с местом проведения акции КПРФ © ИА REGNUM

Акция КПРФ у здания ЦИК © ИА REGNUM

Акция КПРФ у здания ЦИК © ИА REGNUM Акция КПРФ у здания ЦИК © ИА REGNUM

Акция КПРФ у здания ЦИК © ИА REGNUM Акция КПРФ у здания ЦИК © ИА REGNUM

Акция КПРФ у здания ЦИК © ИА REGNUM

Депутат Государственной Думы Денис Парфенов на акции КПРФ у здания ЦИК © ИА REGNUM

Акция КПРФ у здания ЦИК © ИА REGNUM

Валерий Рашкин показывает письмо главе ЦИК Э.А, Памфиловой © ИА REGNUM

Руководитель московского горкома партии и лидер столичного списка партии на выборах Госдумы Валерий Рашкин © ИА REGNUM

Валерий Рашкин на акции КПРФ у здания ЦИК © ИА REGNUM Валерий Рашкин покидает акцию КПРФ у здания ЦИК © ИА REGNUM

Депутат Государственной Думы Денис Парфенов на акции КПРФ у здания ЦИК © ИА REGNUM

Руководитель московского горкома партии и лидер столичного списка партии на выборах Госдумы Валерий Рашкин дает интервью в ходе акции у здания ЦИК © ИА REGNUM

Акция КПРФ у здания ЦИК © ИА REGNUM Акция КПРФ у здания ЦИК © ИА REGNUM

Акция КПРФ у здания ЦИК © ИА REGNUM

Акция КПРФ у здания ЦИК © ИА REGNUM

Руководитель московского горкома партии и лидер столичного списка партии на выборах Госдумы Валерий Рашкин © ИА REGNUM Депутат Государственной Думы Денис Парфенов на акции КПРФ у здания ЦИК © ИА REGNUM

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