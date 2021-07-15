В Москве КПРФ провела акцию протеста у здания ЦИК и выдвинула требования
Москва, 15 июля, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Акция протеста КПРФ состоялась 15 июля у здания ЦИК в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Главные требования собравшихся выразил руководитель московского горкома партии, лидер столичного списка партии на выборах в Госдуму Валерий Рашкин.
В своей речи он подчеркнул необходимость отменить многодневное, придомовое и электронное голосование на выборах в Госдуму, а также важность регистрации партийных наблюдателей в 36-ти московских территориальных избирательных комиссиях.
По его словам, нужно дать равную возможность для всех кандидатов вести агитацию на улицах города. В ходе акции собравшимся было представлено письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с призывом не допустить фальсификаций на предстоящих выборах.