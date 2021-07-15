Москва, 15 июля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Ввести двухнедельный локдаун в России предлагает «Яблоко», сообщили 15 июля в пресс-службе партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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Отмечается, что с соответствующим предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратился председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Эта мера предлагается в рамкам противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране.

Назвав темпы вакцинации от коронавируса в России неудовлетворительными и указав на «недоверие граждан к властям», на «ошибки в информационной кампании государства», а также на «предрассудки и неинформированность», Рыбаков заявил:

«При этом никакие частичные ограничения не дают того же ощутимого и быстрого эффекта, как тотальный локдаун».

Нерабочие дни в России нужно ввести на две недели — с возможностью продления этого режима ещё на неделю, причём всем сотрудникам компенсировать за этот период не менее половины средней месячной зарплаты.

Он пояснил, что во время режима нерабочих дней выплаты нужно производить на счёт государства, а не за счёт работодателей. Также политик призвал из Фонда национального благосостояния профинансировать антикризисные мероприятия.

По его мнению, нужно помочь самозанятым, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, а также независимым работникам сферы культуры и искусства. Нужна, кроме того, отмечает партиец, программа жилищных пособий для граждан, арендующих жилье, с целью дотировать из бюджета половины их расходов на аренду.